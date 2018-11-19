國際財經

紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，美國聯儲局將會堅持漸進式加息路徑，可能會在某種程度上提高利率，以使經濟可以在低通脹情況下，盡量延長擴張時期。

威廉斯稱，美國經濟存在眾多良好、積極的現象，目前通脹率為2%，符合聯儲局的既定目標，失業率則降至48年以來最低水平。聯儲局是在經濟非常強勁的背景下提高利率，將貨幣政策恢復到更正常的水平，而不是在預設的情況進行加息。

威廉斯一向被視為聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)的堅定盟友，他在聯儲局貨幣政策擁有永久投票權，排名僅次於主席與副主席。威廉斯表示，儘管聯儲局已經提高利率，但目前利率水平仍然很低。

包括鮑威爾在內的多位聯儲局官員上周發表講話。鮑威爾的言論顯示，儘管他對美國經濟整體持樂觀態度，但暗示2019年暫停加息的條件，即美國經濟將面臨三大阻力，包括全球需求放緩、財政刺激消退，以及加息對經濟產生滯後影響。

鮑威爾的言論令華爾街市場擔心，聯儲局口風或出現突變，暗示了未來政策的轉向，對加息變得更加謹慎。

聯邦基金利率期貨市場顯示，交易商預期聯儲局在加息至2.75%至3%後將會按兵不動，意味著12月將加息一次，明年加息兩次。