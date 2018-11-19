國際財經

地緣政局不穩為金市帶來支持，外圍金價周一造好，連續第四個交易天上揚。

紐約12月期金升2.3美元或0.2%，收市報每盎斯1225.30美元，是11月7日以來最高。12月期銀升2.1美仙或0.2%，收市報每盎斯14.403美元。

Oanda高級分析員Alfonso Esparza指出，英國脫歐前景不明朗，以及中美兩國貿易爭議因素不確定，引發避險情緒升溫，可望支持金價直至年底保持升勢。此外，隨著聯儲局把利率調高至已挨近中性水平，美元滙價升勢預料相應放緩。ICE美滙指數暫跌0.3%。