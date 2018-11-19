國際財經

華爾街股市周一跌幅持續擴大，在蘋果和科技企業與波音公司股價急瀉拖累下，道指中段一度下滑500點，插穿25000點關，納指跌幅達3%，其中，Facebook急滑超過5%。此外，比特幣挫穿5000美元水平。

周日(18日)落幕的亞太經合組織(APEC)峰會不歡而散，加上多隻龍頭科技股受壓，美股周一低開後持續向下，盤中公布的美國11月NAHB房屋市場指數創逾兩年新低，進一步為大市帶來壓力。截至本港時間凌晨約2時35分，道指報25004點，跌408點或1.61%，盤中最低暫見24912點，跌幅達500點；標普指數報2693點，跌42點或1.55%；納指報7056點，跌191點或2.64%，稍早時曾跌3.06%，低見7026點。

蘋果受累於削減3款新iPhone生產訂單的消息，股價下跌3.68%，現時報186.41美元，低位曾見185.63美元；波音下滑5.06%，暫時為跌幅最大道指成份股。其他科技股亦受壓，亞馬遜跳水逾4%，Facebook(Fb)下挫5.17%。

另外，據Kraken交易所資料，比特幣挫穿5000美元水平，跌幅超過10%。

市場關注中美貿易摩擦的發展，日前美國副總統彭斯揚言，若中國不改變貿易行為，美國將不會改變關稅措施。此外，亞太經合組織(APEC)領導人會議，史上首次未能發表領袖共同宣言，均影響市場氣氛。

歐洲方面，英國首相文翠珊面臨遭到保守黨「迫宮」的危機，據報執政保守黨只差6名議員支持，便可對她發起不信任動議。歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶(Michel Barnier)則表示，歐盟27個成員國部長基本上批准與英國達成的脫歐協議草案。

此外，投資者仍擔心意大利預算危機可能破壞市場，意大利與歐盟官員關於意大利政府預算計劃的矛盾陷入長期僵局。歐盟表示，意大利的預算計劃違反了歐盟規則，使兩者之間產生了衝突。

日產汽車爆出醜聞，主席戈恩涉嫌少報董事酬金及違反《金融商品交易法》被捕。由戈恩兼任主席的法國雷諾(Renault)，股價低收逾8%。

歐股下跌，泛歐股指Stoxx 600收報355點，回落0.73%；英國富時100指數跌0.19%；德國DAX指數挫0.85%；法國CAC 40指數下滑0.79%。