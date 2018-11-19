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今日 01:54 國際財經

歐股低收0.73% 雷諾受日產醜聞拖累

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歐洲股市周一收市下跌，市場仍在注視歐盟與意大利就預算問題的爭拗，亦關注英國脫歐風波會否令首相文翠珊丟失官位，投資者入市態度審慎。日產汽車醜聞拖法國雷諾(Renault)股價急跌，亦不利歐股市場氣氛。

泛歐股指Stoxx 600收報355點，回落0.73%；英國富時100指數收報7000點，跌0.19%或12點；德國DAX指數收報11244點，挫0.85%或96點；法國CAC 40指數收報4985點，下滑0.79%或39點；意大利富時MIB指數收報18823點，下跌0.29%或55點；西班牙IBEX 35指數收報9006點，倒退0.56%或50點。

日產汽車主席戈恩涉嫌少報董事酬金，以及違反《金融商品交易法》被捕。由戈恩兼任主席的雷諾股價低收8.4%。

文翠珊面臨遭到保守黨「迫宮」的危機，據報執政保守黨只差6名議員支持，便可對她發起不信任動議。歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶(Michel Barnier)則表示，歐盟27個成員國部長基本上批准與英國達成的脫歐協議草案。

此外，意大利財長特里亞(Giovanni Tria)表示，繼續就2019年預算草案與歐盟保持磋商，但無意修改預算內容。

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