即巿股評 港股直擊 國際財經

美股上周一(12日)顯著下滑，主要因科技企業捱沽，尤其是蘋果急挫超過5%拖累，道指、標普500指數、納指當日收市分別回落2.32%、1.97%、2.78%，跌幅雖然不及10月的首個「黑色星期三」(10月10日)，但已直逼第二個「黑色星期三」(10月24日)。

歷史最悠久的道指隨後兩個交易日仍未能止瀉，更於上周三(14日)跌穿了月初才收復的200天線，幸而翌日出現反彈，並再度升破200天線收市。不少分析師把200天線視作牛熊分界，10月30日本欄提及的Tudor Investment Corporation創辦人、身家逾40億美元的對沖基金經理Paul Tudor Jones早年於University of Virginia「傳授」投資心得時透露，他在市場上長期保本或維持「戰鬥力」的一項絕招，就是任何資產價格收市一旦失守200天線，立即「避之則吉」。

然而，道指上周200天線不保只屬「曇花一現」，而且這次是今年6月以來第四度在該線上下穿梭，何況美股三大指數的50天線在2018年內從沒有跌穿200天線，即是說整體美股仍處長線「黃金交叉」閃耀中運行，可見這隻10歲「高齡」的最長壽美牛，在聯儲局循序漸進加息和縮減資產負債表(QT)計劃的壓力下就算早已見頂，惟目前還講不上轉入熊市。

回說港股，恒指周一高開95點，迅即彈升到26397點，其後掉頭挫至26146點有支持並反覆造好，收報26372點，上漲188點；9月27日以來首次重越50天線收市。

上周二(13日)本欄提到，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，早在11月6日以較大幅度跌穿40%收市，代表恒指短期內急滑風險暫時解除。此外，港股短線市寬更於11月5日升越50%強弱分界，且在11月9日創61.7%的5月17日後新高，意味大市處於接近半年以來短線最強市底狀況，因此估計，恒指反彈浪會延續。一個星期過去，昨天弱勢股指數報18.7%，與一周前相若，仍遠低於40%須提防恒指短線急回的警戒水平；短線市寬更漲至64.7%，是今年1月15日以來最高。

此外，附【右圖】所見，EJFQ系統「詳細行業上升動力統計圖」顯示，截至11月16日的一周，持續有超過70個行業的上升動力高於5日之前。若以總共88個行業的半數作為強弱分界，11月1日亦有54個行業上升動力改善，但早前5日的行業數目僅僅18個，而上周行業動力則在前5日平均高達70的「基礎」上交出如此好成績，反映港股最近的上升動力確實非常強勁。

從短線市寬及行業上升動力近期表現來看， 相信恒指這波反彈浪依然有餘未盡。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容