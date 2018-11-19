訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 21:11 國際財經 時事脈搏

巴尼耶:歐盟27國批准脫歐協議草案

放大圖片

歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，歐盟27個成員國部長基本上批准與英國達成的脫歐協議草案，並稱協議草案公平、均衡。

巴尼耶表示，現時處於脫歐進程的決定性時刻，誰都不應無視歐盟與英國所取得的進展，從全球來看，協議屬於公平、均衡。他又指出，成員國支持脫歐協議草案，但歐盟方面仍須決定同意延長過渡期的內部程序。

此外，據英國傳媒報道，英國首相文翠珊因草案飽受批評，保守黨內醞釀「迫宮」，執政保守黨只差6名議員支持，就可對她發起不信任動議。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。