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歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，歐盟27個成員國部長基本上批准與英國達成的脫歐協議草案，並稱協議草案公平、均衡。

巴尼耶表示，現時處於脫歐進程的決定性時刻，誰都不應無視歐盟與英國所取得的進展，從全球來看，協議屬於公平、均衡。他又指出，成員國支持脫歐協議草案，但歐盟方面仍須決定同意延長過渡期的內部程序。

此外，據英國傳媒報道，英國首相文翠珊因草案飽受批評，保守黨內醞釀「迫宮」，執政保守黨只差6名議員支持，就可對她發起不信任動議。