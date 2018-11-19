國際財經

上周美國三大股指全線下跌，美國標普500指數全周下挫1.61%，納斯達克指數、道瓊斯指數均全周下挫逾2%，令市場避險情緒升溫。值得一提的是，多位英國內閣成員包括英國脫歐事務大臣藍韜文(Dominic Raab)在上周四(11月15日)因不滿新版脫歐協議草案而相繼請辭，議員紛紛遞請不信任函要求現任首相文翠珊(Theresa May)下台，英國政壇震盪加深投資者的不安情緒。更重要的是，上周五(11月16日)美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示美國短期利率接近中性水平，未來加息取決於經濟數據及有一些證據表明全球經濟正在放緩，而費城聯儲總裁哈克(Patrick Harker)則認為目前美國通脹前景溫和，不認為12月加息是謹慎之舉。兩位聯儲局官員的鴿派言論令市場對於美國2019年加息次數的預期從3次下降至2次，美滙指數因而大幅回落。在美元走弱及避險資金的支持下，日圓顯著走強，拖累美元/日圓連跌6日，上周五(11月16日)更一度大跌近100點至112.60，創下自2018年9月6日以來最大單日跌幅。

不過，今日(11月19日)日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)在歐洲金融市場協會國際金融論壇上稱人口老齡化問題已經席捲全國，老齡化問題對銀行利潤構成下行風險，銀行需要調整企業模式來應對老齡化問題，日本經濟表現相當好，但通脹仍低於2%的目標，日本央行決心繼續當前的寬鬆政策。日本央行行長對銀行金融體系的擔憂令日圓有所回調，一度帶動美元/日圓從日內低位112.56小幅反彈至112.80附近。

技術分析方面，美元/日圓已跌穿上升楔形下軌113.60支持水平，後市或有機會再度下探楔形底部112.00及111.50附近水平。雖然目前滙價似乎於112.50至112.60區域有一定支持，但若短期反彈受制於113.50之下，後市仍傾向繼續下跌。本周投資者需要留意周三(11月21日)公布的美國10月耐用品訂單與周四(11月22日)公布的日本10月消費物價指數(CPI)的表現，若美國耐用品訂單一如預期錄得按月負增長，又或者日本10月CPI表現勝於預期，美元/日圓或再度大跌，進一步下探112.00關口。

策略方面，我們根據11月5日的策略已於114.10沽出美元/日圓(下望112.10，升穿114.50止損)並於112.60提早平倉，獲利150點。短期內待滙價反彈至113.20至113.40沽出，下望112.10，升穿113.75止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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