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今日 18:35 國際財經

歐股中段靠穩 續關注英意政經局勢

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市場對中美化解貿易爭議感樂觀，惟英國脫歐前景不明朗、意大利預算赤字僵局未化解，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報7036點，升22點或0.32%；德國DAX指數報11346點，升5點或0.05%；法國CAC 40指數報5029點，升4點或0.08%；意大利富時MIB指數報18988點，升109點或0.58%。

道指期貨暫報25421點，跌30點。

歐洲央行(ECB)管理委員會委員德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，若英國與歐盟未能夠達成脫歐協議，歐盟也做好準備。德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)稱，歐盟必須堅持與英國所達成的脫歐協議，不可能為了迎合持反對意見的英國議員而重新談判。

意大利方面，該國副總理馬約(Luigi Di Maio)重申，目前的支出計劃對意大利經濟增長至關重要，未來將尋求減小赤字的方案，但不會在預算案上向歐盟作出任何讓步。

數據方面，歐羅區9月季調後經常賬盈餘168.82億歐羅，前值由盈餘239億歐羅，修正為盈餘243億歐羅。歐羅區9月季調後建築產出按月升2%，前值由跌0.5%修正為跌0.6%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.69美元，漲0.23元或0.41%；倫敦布蘭特期油報66.91美元，升0.15美元或0.22%。

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