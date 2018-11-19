國際財經

美國總統特朗普稱或不向更多中國貨徵收關稅，市場對兩國化解貿易爭議感樂觀，惟英國脫歐前景不明朗、意大利預算赤字僵局未化解，持續窒礙大市升勢，歐洲股市早段走高。

截至本港時間下午4時40分，英國富時100指數報7041點，升27點或0.39%；德國DAX指數報11393點，升52點或0.46%；法國CAC 40指數報5048點，升23點或0.46%；意大利富時MIB指數報19048點，升169點或0.9%。

道指期貨暫報25467點，升16點。

中美兩國貿易爭議持續，但美國總統特朗普上周表示，無意令中國處於難堪境況，可能不會向更多中國貨徵收關稅，令市場感到樂觀。特朗普將於本月較後時間在阿根廷與國家主席習近平舉行雙邊會議，市場仍密切注視中美兩國官員本周的言論，希望可看到峰會前景端倪。

英國脫歐方面，歐盟將於周日(25日)舉行峰會，表決英國脫歐協議草案。英國首相文翠珊在當地報章撰文指出，脫歐協議草案沒有替代方案，強調沒有其他方案能夠與歐盟達成一致。至於下議院領袖利雅華(Andrea Leadsom)則認為文翠珊的脫歐協議，仍有改善空間。

雖然意大利與歐盟就預算赤字問題爭執陰霾未散，歐盟委員會料將從下周三開始對意大利政府採取懲戒措施，或最終導致意大利面對前所未有的罰款，但意大利高級官員表示，羅馬政府明年預算案的關鍵點不會改變，但該國有「1000種」在必要時對預算案進行改善的辦法。

油價走高，因沙地據報削減運往美國的原油數量，短期內預料將創下紀錄新低，加上市場預期主要產油國下月宣布減產，同時美國庫存增加的負面消息已大致反映。紐約原油期貨現時每桶報57.11美元，漲0.65元或1.15%；倫敦布蘭特期油報67.13美元，升0.37美元或0.55%。