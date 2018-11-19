國際財經

意大利副總理馬約(Luigi Di Maio)重申，目前的支出計劃對意大利經濟增長至關重要，未來將尋求減小赤字的方案，但不會在預算案上向歐盟作出任何讓步。

馬約接受意大利傳媒訪問時指出，羅馬政府準備就該國明年的預算計劃與歐盟委員會展開對話，但預算案中的支出對促進意大利經濟增長至關重要，強調歐盟不可以通過削減這方面支出來「屠殺意大利人」。

他稱，意大利正在尋求能夠降低政府債務的方法，已經決定減少政府支出的浪費，並將在預算案中為保障條款做出充分的準備，以防止赤字擴大。意大利政府亦計劃向歐盟出售部分不動產，以彌補赤字。

馬約又拒絕對赤字預算做出任何修改，認為這些必要的支出將被用於推動意大利的經濟增長，而削減開支則意味是對意大利民眾的「屠殺」。他透露，意大利正在試圖尋找另一方案，以迎合歐央行行長德拉吉提出的目標。政府會努力採取防止赤字擴大的措施，但強調預算案的改革必須維持現狀。

另外，意大利內閣負責地區事務的副部長Stefano Buffagni亦表示，意大利明年預算案的關鍵點不會改變，但有「1000種」在必要時對預算案進行改善的辦法。他稱，政府可能會決定增加稅收來降低債務，可能出售財產或所持公司股份，又指政府正努力縮窄意大利和德國國債息差，強調政府絕對希望與歐盟和解。

歐盟料將從下周三起對意大利政府採取懲戒措施，這可能使意大利面臨前所未有的罰款。