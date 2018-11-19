國際財經

據《華爾街日報》報道，面對Facebook(fb)近期出現的一系列問題，行政總裁朱克伯格改變領導風格，採取更進取的管理方式。但這風格引起公司高層動盪，幾位主要高層選擇離職，而朱克伯格與營運總監桑德伯格(Sheryl Sandberg)的關係也趨於緊張。

報道引述消息人士指，今年6月，朱克伯格與約50名高級管理人員開會，表示Facebook正處於戰爭狀態，並因應此狀況計劃調整領導公司的方式。

據知情人士透露，朱克伯格說，在和平時期，管理層可以較緩慢行動，主要決策都由所有高層參與作決定，但由於Facebook受到立法者、投資者和憤怒使用者的圍攻，他需要採取更決斷的行動。

報道稱，朱克伯格的新風格引起高層前所未有的動盪，迫使幾位主要高層離職，並使他與桑德伯格的關係趨於緊張。

據知情人士表示，上周五，在與加州Facebook總部的員工進行對談時，朱克伯格猛烈抨擊新一輪媒體批評，稱其為「胡說」。朱克伯格說，Facebook會解僱公司洩密者，但指出根本原因是由媒體攻擊引致的「士氣低落」。

朱克伯格之前設定年度目標是學習普通話和閱讀25本書，他如今說今年將把重點放在整頓Facebook上。據一名熟悉其想法的人士透露，朱克伯格認為，更加嚴格的管理風格對於應對內部和外部所提出的挑戰是必要的。

雖然朱克伯格之前把「劍橋分析」(Cambridge Analytica)事件歸咎於桑德伯格，但他滿意近月來的改善措施。朱克伯格上周對記者稱，桑德伯格是很重要的夥伴，未來將繼續是這樣。