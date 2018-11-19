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今日 04:48 國際財經

美能源企業撥7.8億 改善頁岩油產區基建

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17間美國大型能源企業同意提供1億美元(7.8億港元)，協助頁岩油與天然氣產區的得克薩斯州與新墨西哥州地區，發展健護、教育與民事基建項目。

參與上述Permian Strategic Partnership項目的企業包括雪佛龍、埃克森美孚、皇家蜆殼等，而負責人則是曾任職美國政府的Don Evans。

Evans表示，該組織希望紓緩上述地區內人力資源緊俏、健康護理稅項沉重、交通擠塞等問題。由於頁岩油發展快，人口增長迅速，當地嚴重缺乏教師與醫生。

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