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今日 04:39 國際財經

中美貿易爭端料主導美股後市

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美國股市上周顯著波動，最終以下跌收市。展望本周，美國周四是感恩節假期休市，而周五則只有半日。面對較正常為短暫的一周，投資者焦點將是中美兩國貿易爭議，而經濟數據較淡靜。

回顧上周，道瓊斯工業平均指數回落2.2%，標準普爾500指數跌1.6%，納斯特綜合指數下滑2.2%。

展望本周，首個焦點將是中美兩國貿易爭議。美國總統特朗普在上周五表示，可能不會向更多中國貨徵收關稅，令到市場感到樂觀。特朗普將於本月較後時間在阿根廷與國家主席習近平舉行雙邊會議，市場仍密切注視中美兩國官員本周的言論，希望可看到峰會前景端倪。

市場第二個焦點，將是美國樓市數據。美國商務部周二公布10月新屋動工與批則數據。市場預期，新屋動工量將升1.6%至122.5萬間，批則量預期減少0.8%至126萬間。另一個令人看重的美國經濟數據，則是周三公布的10月耐用品訂單。市場預期跌2.5%，核心訂單額則升0.4%。

此外，美國藍籌業績期進入尾聲，本周焦點將是零售類股份。L Brands與Urban Outfitters周一率先公布財報；Target、百思買、Lowe’s、Kohl’s、TJX與Ross Stores在周二開市前公布，Gap、Foot Locker與BJs Wholesale Club則在收市後公布業績。

其他公布業績企業方面，包括金寶湯、Deere、Autodesk、Intuit、Agilent Technologies、京東商城、Bilibili與Baozun等。

其他消息方面，歐羅區周五公布IHS Markit綜合採購經理指數預覽值，市場預期為53。

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