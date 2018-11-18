歐盟將於下星期日舉行峰會，表決英國脫歐協議草案。英國首相文翠珊在當地報章撰文指出，脫歐協議草案沒有替代方案，強調沒有其他方案能夠與歐盟達成一致。
文翠珊在英國《太陽報》撰文指出，如國會議員拒絕脫歐協議，只會重回起點，造成更多分歧及不明朗，亦無法兌現英國脫歐公投結果。
英國下議院領袖利雅華(Andrea Leadsom)認為，文翠珊的脫歐協議，仍有改善空間。
文翠珊的脫歐協議文本雖獲內閣通過，但多名閣員及官員隨即辭職，包括脫歐事務大臣藍韜文(Dominic Raab)。
歐盟將於下星期日舉行峰會，表決英國脫歐協議草案。英國首相文翠珊在當地報章撰文指出，脫歐協議草案沒有替代方案，強調沒有其他方案能夠與歐盟達成一致。
文翠珊在英國《太陽報》撰文指出，如國會議員拒絕脫歐協議，只會重回起點，造成更多分歧及不明朗，亦無法兌現英國脫歐公投結果。
英國下議院領袖利雅華(Andrea Leadsom)認為，文翠珊的脫歐協議，仍有改善空間。
文翠珊的脫歐協議文本雖獲內閣通過，但多名閣員及官員隨即辭職，包括脫歐事務大臣藍韜文(Dominic Raab)。
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