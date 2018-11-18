國際財經

歐盟下星期日舉行峰會，表決英國脫歐協議草案。英國下議院領袖利雅華(Andrea Leadsom)認為首相文翠珊的「脫歐」協議，仍有改善空間。

利雅華表示，正在做的是努力支持首相達成1740萬人投票支持的脫歐協議，認為協議仍有改善空間，改良協議中的部分措施，她希望能幫得上忙。

她認為英國脫歐後，不應留在歐盟關稅同盟，應進一步釐清相關條文。

文翠珊的脫歐協議文本雖獲內閣通過，但多名閣員及官員隨即辭職，包括脫歐事務大臣藍韜文(Dominic Raab)。