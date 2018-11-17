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國家主席習近平在巴布亞新畿內亞出席亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會時表示，共建「一帶一路」倡議是開放的合作平台，不排除誰，不關起門來搞小圈子，不是有人說的這樣那樣的所謂陷阱，而是中國同世界共享機遇、共謀發展的陽光大道。

習近平指出，5年來共建「一帶一路」倡議廣受歡迎，中國已經與140多個國家和國際組織簽署協議，一大批重大合作項目已經落地生根。

他又稱，應國際社會強烈的要求，中國將於明年4月在北京舉辦第2屆「一帶一路」國際合作的高峰論壇，歡迎亞太工商界朋友們積極的參與。