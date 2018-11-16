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儲局副主席：利率接近中性水平

聯儲局副主席克拉里達表示，目前美國聯邦利率接近中性水平，保持中性利率是合理的做法。他的言論暗示聯儲局應暫停加息。

特朗普：不欲中國難受 無意加徵更多關稅

美國總統特朗普周五表示，白宮無意令中國處於難堪境況，華府無意對中國貨物加徵更多關稅。

儲局副主席暗示緩加息 道指反覆收升123點

美股反覆，早段因晶片股下跌，拖累道指曾挫141點。不過，聯儲局官員暗示明年要考慮暫停加息，加上特朗普表示無意對中國加徵更多關稅，道指倒升220點，收市仍漲123點或0.49%；標指升0.22%；納指曾挫1.2%，收市只跌0.15%。晶片商輝達（Nvidia）最新業績及業績展望都差過市場預期，收市挫18.7%。蘋果升1.1%。

上交所發布重大違法強制退市實施辦法

上交所正式發布實施《上市公司重大違法強制退市實施辦法》，設置較嚴謹規範的退市決策和實施程序，包括設置上市委員會決策機制，明確重大違法退市的相關環節，即停牌、退市風險警示、暫停上市和終止上市，將暫停上市期間由一年縮短為六個月。

外圍焦點簡訊

￭ 達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭：短期來看，美國通脹壓力將會上升，惟沒有失控。

￭ 芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯：美國經濟表現不錯，鑑於前景預測，聯儲局上調聯邦利率至約3.25%屬合理。

￭ 聯儲局數據顯示，美國10月工業生產按月增0.1%，較預期低。

￭ 美滙尾段跌0.68%，美元兌日圓挫0.68%，兌歐羅跌0.76%。英鎊兌美元彈0.41%。

￭ 紐約期金每盎斯收報1223美元，升0.7%。

￭ 美國10年期國庫券孳息尾段回落4.7個基點，報3.067厘。

￭ 紐約期油一度漲2.65%，收市持平報每桶56.46美元；布蘭特期油揚0.2%。

￭ Viacom第四財季淨利潤按年跌41.5%，每股經調整盈利為99美仙，優於預期的96美仙。

￭ CNN訴訟獲勝，美國聯邦法院指令華府恢復CNN記者Jim Acosta的白宮採訪權。

￭ 歐央行行長德拉吉警告，歐羅區通脹率上升情況或比先前預期緩慢。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收跌0.20%。英國股市挫0.34%，法國跌0.17%，德國回吐0.11%。

￭ 海航集團董事長陳峰：集團的危機正逐步過去，今年已處理近3000億人民幣資產。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.9205元，較周四紐約尾市漲84點子。

房委會通過資助房屋禁售期延至10年

房委會資助房屋小組開會通過，收緊由明年起出售的資助房屋轉讓限制，單位在公開市場禁售期將延長至10年，並會透過修訂地契形式進行。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報26310點，較港回升126點。

￭ 夜市期指收報26128點，升13點，較昨日恒指收市低水56點。

￭ 華滋(02258)、康利(06890)下周一掛牌，資料顯示，暗盤收市分別較招股價升7.38%、跌0.98%。

￭ 獲騰訊(00700)投資的新東方在線科技據報下周開始推介工作，IPO集資規模介乎2億至3億美元。

￭ 眾安在綫(06060)首10個月原保險保費收入按年增94.75%。

￭ 心連心化肥(01866)首三季綜合純利按年增約1.12倍。

￭ 白馬戶外媒體(00100)達成復牌條件，下周一(19日)恢復買賣。

￭ SISRAM MED(01696)旗下公司購以色列醫療美容分銷業務，總代價約6727.84萬元或約8640.97萬元。

￭ 港鐵(00066)主席馬時亨：仍以明年中開通沙中線「屯馬線」為目標。

￭ 香港第三季經濟按年實質增2.9%，遜市場預期。首三季增3.7%，最新全年增長預測為3.2%。

￭ 前財政司司長曾俊華接受電視訪問時稱看淡樓市，香港住宅樓價將回落。