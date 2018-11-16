國際財經

美國聯儲局官員對加息前景發表謹慎評論後，美元下跌，利好金價表現，英國脫歐問題呈現變數，都利好金市。

紐約12月期金收市上揚8美元或0.7%，報每盎斯1223美元；本周累計升約1.2%，是5星期以來最高。

12月期銀升11.9美仙或0.8%，收報每盎斯14.382美元，本周累計升1.7%。

GoldCore研究部董事Mark O’Byrne認為，金價技術走勢反覆，但地緣危機因素可能支持金價偏強。

美元滙價回落對金價亦有利。ICE美滙指數跌0.4%。