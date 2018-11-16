國際財經

美股周五反覆，早段因晶片股下跌拖累大市回軟，隨後藉公用和能源板塊上揚而收復失地。另外，聯儲局第二號人物克拉里達（Richard Clarida）稱，利率正趨近中性水平，暗示局方明年要考慮暫停加息，其言論導致美元顯著滑落。

特朗普無意對華加碼徵關稅

據美傳媒報道，美國總統特朗普周五表示，白宮無意令中國難堪，不打算對中國貨物加徵更多關稅。他又稱，中國有意在貿易問題上與美國達成協議。

美國晶片商輝達（Nvidia）最新業績及業績展望都差過市場預期，股價曾瀉逾兩成，收市挫18.7%。半導體板塊亦受拖累，美國費城半導體指數曾跌3.3%，收市仍挫1.1%。油價一度漲逾2%，刺激能源板塊造好，收市攀高1.1%；加州近日山火，有官員稱當地的發電廠若因此破產，不符合公眾利益，帶動相關供電公司股價飆升，利好公用股，收市彈1.3%。

道指曾跌141點，之後倒升220，收市漲123點或0.49%，報25413點；標指收升0.22%，報2736點；納指曾挫1.2%，收市跌0.15%，報7247點。本周累計，道指回落2.2%，標指跌1.6%，納指下滑2.2%。

旅遊保險股Travelers Cos周五收市飆2.5%，是表現最強道指成份股，醫健股UnitedHealth都漲2.3%。油股雪佛龍上揚1.8%，埃克森美孚漲1%。蘋果都上升1.1%。

聯儲局副主席克拉里達表示，觀察到全球增長放緩的訊號，聯儲局在考慮利率政策正常化時，會計及這些因素。克拉里達與主席鮑威爾數周前的論調不同，認為目標利率正接近中性水平，意即屆時毋須再加息或減息，並強調不同意目前屬加息太快。

克拉里達一向被視為立場偏鷹派的官員，他的最新講話頗令市場意外，美元早段高位徘徊，在克拉里達發言後隨即回軟，美滙尾段跌0.68%，報96.44，美元兌日圓挫0.68%，報112.85日圓，兌歐羅跌0.76%，報1.1418美元；周四大跌的英鎊也因美元轉弱而反彈0.41%。紐約期金每盎斯收報1223美元，升0.7%。美國10年期國庫券孳息尾段回落4.7個基點，報3.067厘。

英國脫歐前景不明朗，持續令歐洲股市偏軟，英國銀行股繼續受壓，英股低收0.34%，法股下滑0.17%，德股微跌0.11%。

市場預期主要產油國下月會宣布減產，支持油價，紐約期油一度漲2.65%，收市持平報每桶56.46美元；布蘭特期油每桶報66.76美元，上揚0.2%。

美國10月工業生產增加0.1%，差過預期。產能利用率由9月的78.5%跌至10月的78.4%。