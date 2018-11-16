國際財經

美國半導體股下跌，拖累科技股板塊受壓，道指早段跌超過百點，其後反覆回穩。中段總統特朗普稱，無意對中國貨物加徵更多關稅，道指借勢一度抽高超過200點，納指則仍偏軟。

截至本港時間凌晨約1時53分，道指報25458點，升168點或0.67%，稍早時高位曾觸及25510點，升幅達220點，亦曾下滑141點，低見25147點；標普500指數報2739點，反彈8點或0.33%；納指報7248點，回吐10點或0.15%，早段曾挫1.2%。

晶片股NVIDIA業績令市場失望，股價最跌20%。不過，另一間晶片公司英特爾升1.5%。紐約期油靠穩，油股雪佛龍攀升1.5%。醫健股UnitedHealth抽高2.28%，暫時為表現最強的道指成份股，旅遊保險股Travelers Cos.亦彈升1.8%。

美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，目前美國聯邦利率接近中性水平，保持中性利率是合理的做法。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)稱，美國經濟表現不錯，預計2018年增長3.25%，2019年增長2.5%，失業率將持續地處於4.3%附近。鑑於經濟前景，聯儲局上調聯邦基金利率至大約3.25%屬合理。

數據方面，美國10月工業生產較前月增長0.1%，較預期增長0.2%為差。

英國脫歐問題仍未明朗，英國首相文翠珊陷入更大的相位危機。英國傳媒報道，在英國保守黨內反對首相文翠珊的議員，已取得足夠的48封信，要求啟動對文翠珊發起不信任動議。英鎊滙價反彈0.34%，回升至1.2817美元水平。