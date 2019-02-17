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立場一向「偏鴿」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)周四發表「非主流」言論，堅持聯儲局應暫停加息，直至更多人找到工作；他又認為，目前通脹沒有過熱跡象，若呈過快上升勢頭，聯儲局任何時間也可藉加息來遏抑通脹。

然而，卡什卡里這位公開市場委員會成員要2020年才有投票權，因此難以左右今明兩年聯儲局的利率決策。相反，聯儲局主席鮑威爾早前在論壇上重申，美國經濟表現強勁，循序漸進加息步伐不變，市場普遍估計，12月將再上調利率0.25厘。

現時美國勞工市場數據確實理想。10月非農業新增職位達25萬份，遠勝預期的19萬份，並比9月的11.8萬份多逾一倍；工資按年增長更是自金融海嘯後2009年中以來首次突破3%水平，達到3.1%；失業率維持3.7%，為1969年12月迄今最低。新增職位及薪資同時增加，反映勞工市場進一步緊張，通脹升溫，強化了聯儲局繼續加息的理據。

不過，就業環境好轉之際，受信用卡消費下滑影響，9月居民新增消費信貸跌至3個月新低，僅升109億美元，較8月的229億美元，大減超過一半。最值得關注的是，主要由信用卡債項構成的「循環債務」，9月意外地回落3.12億美元，與8月暴增46億美元大相逕庭。

附【圖】所見，美國消費者循環債務自2014年初開始持續擴張4年，惟2018年首9個月逾半數(5次)「見紅」，或預示消費信貸膨脹周期快將結束，如連累消費市道將更麻煩，皆因消費對美國經濟舉足輕重，貢獻GDP比例高達七成，若消費轉弱，有可能是整體經濟的警號。

另一項不容忽視的警號是國債孳息曲線倒掛。根據聯儲局日前發布第三季度銀行業借貸調查報告(Senior Loan Officer Opinion Survey, SLOOS)顯示，商業及住房貸款需求已呈現疲軟，似乎和消費信貸收縮帶出相同訊息。

報告又提到，銀行業特別對10年與2年期的債息息差收窄表示憂慮(目前息差約0.24厘，正處於逾10年低位)；據部分銀行指出，孳息率曲線一旦倒掛，意味經濟前景存在不確定因素，旗下貸款組合質量將受影響，同時會殃及銀行從放貸所得利潤。在銀行貸款業務面臨無利可圖或只得微薄利潤的局面下，加上宏觀環境轉差，估計銀行風險承受能力會下降，勢必收緊貸款標準。銀行業信貸緊縮將使企業未來的長期融資遇上困難，窒礙企業拓展，反過來拖累經濟。

換句話說，美國信貸有機會縮減，甚至令聯儲局議息聲明內提及的「經濟活動保持強勁步伐」無以為繼，不排除卡什卡里所持觀點會變成主流。此外，鮑威爾也表明，開始注意加徵關稅對經濟增長減慢和出現更高通脹的情況，並嚴肅對待利率過高或過低的風險。聯儲局「收水」進程是否一帆風順，顯然仍存有很多變數。

信報投資研究部

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