國際財經

周一(11月12日)歐羅/美元大跌1.04%，主要受累於市場對意大利預算危機的擔憂加劇，歐羅/美元下破關鍵支持1.1300後刷新近17個月低點至1.1212。其後英國脫歐談判方面傳利好消息，歐盟和英國達成最終退歐協議，該協議緩和了歐洲經濟面臨的下行風險。加之意大利紙媒報道稱，意大利總理孔特(Giuseppe Conte)正在考慮與歐盟商量有關2019年預算的問題，以免被處以高額罰款。意大利方面對預算案的立場有所軟化，令投資者認為預算案仍有迴旋餘地，從而紛紛押注歐羅，推動歐羅/美元從1年半低位反彈。

此外，周三(11月14日)美國公布的10月份消費者物價指數(CPI)按年增長2.5%，按月增長0.3%，兩者均符合市場預期，但核心CPI按年增長2.1%，低於預期2.2%增長。美國通脹壓力沒有加速上升跡象，而且美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)本周的講話顯示其對於全球及美國經濟前景略存憂慮，令美滙指數升勢受阻，進一步帶動歐羅/美元升穿10日移動平均線1.1345水平。

雖然歐羅/美元自本周初開始連續三日反彈，今日更進一步升至1.1364，但滙價仍處於日線圖下降趨勢線下方運行(由9月24日高位1.1812向下延伸的下降趨勢線)，表明滙價仍未擺脫中期跌勢，短期反彈將很大機會受阻於1.1400關口。另一方面，周四(11月15日)英國脫歐協議再生事端，英國脫歐事務大臣及幾位內閣成員因對目前的脫歐協議強烈不滿而相繼辭職，多位英國保守黨議員更提交信件呼籲舉行針對英國首相文翠珊(Theresa May)的不信任投票，令英國脫歐前景面臨巨大的不確定性。若英國脫歐僵局進一步惡化，令歐洲經濟面臨下行的風險加大，屆時歐羅/美元恐將重啟中期下跌浪，再度下試1.1200關口甚至更低水平。

策略方面，我們根據11月9日策略已於1.1300買入歐羅(上望1.1470，跌穿1.1260止損)，並於1.1260止損平倉，虧損40點。短期內若歐羅/美元反彈至下降趨勢線1.1390-1.1410阻力區間沽出歐羅，下望1.1250，升穿1.1455止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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