國際財經

歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)警告，歐羅區通脹率上升情況可能比先前預期更加緩慢。

德拉吉重申，年底央行將縮減刺激措施，但同時也對經濟增長展望持審慎看法。

他指出，如果企業開始對經濟增長及通脹展望變得更不確定，利潤受壓的情況可能持續更久，將影響基礎通脹率上升速度，從而影響央行預期未來幾季的通脹路徑，圍繞中期展望的不確定性已增加。

德拉吉又稱，央行預期未來數年歐羅區經濟將繼續擴張，經濟增長前景面臨的風險大致均衡，但近期經濟增長有些減弱，就業市場已顯現出收緊跡象。