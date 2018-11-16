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今日 18:18 國際財經

【環宇搜股】小心軟銀拖NVIDIA後腿

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隔晚美股坐過山車，早段道指挫1.17%後拗腰，因市場曾傳暫停向中國貨徵關稅(最終否認)，帶挈美股倒升0.8%，道指更終止四連跌頹勢。

繼蘋果業績見光死後，另一隻長升長有的股王圖像晶片商NVIDIA(上市代號：NVDA)，於昨晚收市後公布業績，上季業績仍算標青，第三財季收入增長21%至31.8億美元，純利升47%至12.3億美元，每股經調整盈利為1.84美元，高過市場預期7.6%。

NVIDIA累軟銀任天堂股價跌

不過業績展望就相當驚嚇，預計第四季收入只有26.5億至27.5億美元，遠低過市場估計的34億美元，立即令市場嘩然。消息公布後，大戶散戶啟動恐慌MODE，股價在收市後急插16.7%，收168.45美元，也連累其股東軟銀在日本今日也挫3.4%，其客戶任天堂也因為NVIDIA業績展望曳，市場擔心任天堂來季銷售弱，加上遭大和降目標價，今日更重創9.1%。

以昨日盤後收市價計，Nvidia股價從今年歷史高位292.76美元回落42.5%，預測市盈率降至21.6倍，與之前的37.5倍合理得多，但不是超值水平，現入市買NVIDIA等同接飛刀，隨時成手鮮血。

再者，需留意股東軟銀未來動向，尤其密切關注旗下願景基金等唔等錢駛，因為近期油價大跌，沙地未必能短期「科水」撐願景基金，而軟銀手上最易套現的資產就是股票，包括眾安保險(06060)及NVIDIA，萬一軟銀沽貨保願景基金，NVIDIA勢必進一步捱沽。

蘋果短期有望喘穩

本欄算是首批睇淡蘋果公司股份，在業績公布後，股價累跌12%。不過，短期或釀讓反彈，因最近公布的13-F文件顯示，獲「股神」畢非德旗艦巴郡上季增持，加上大摩護航，力撐蘋果目標價仍睇253美元，氣氛上令蘋果有喘息機會。

若然蘋果股價回升，配合中美貿易戰短暫降温，環球股市到11月底前應可反彈，在資金持續流入A股下，A股表現相信會比美股好。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。

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