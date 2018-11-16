國際財經

英揆有望避過落台危機、油價持續反彈，惟英國政治局勢趨向不明朗，有序脫歐計劃能否獲國會通過成疑，投資者觀望英國脫歐、意大利預算案及中美貿易談判等事件的後續發展，抑制大市升幅，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午4時36分，英國富時100指數報7087點，升49點或0.7%；德國DAX指數報11435點，升82點或0.72%；法國CAC 40指數報5075點，升42點或0.84%；意大利富時MIB指數報18991點，升86點或0.46%。

道指期貨暫報25280點，跌25點。

英國內閣同意脫歐協議草案後，首相文翠珊隨即陷入管治危機，4名政府官員相繼辭職，其中包括專責談判的脫歐事務大臣藍韜文(Dominic Raab)。協議草案備受各方不同派別批評，遭質疑不可能獲國會通過，英國無協議脫歐的機會繼續增加。

雖然英國保守黨內計劃針對首相文翠珊發起不信任投票未達最低門檻，可望令她避過落台危機。但分析指，藍韜文的辭職將嚴重影響其他內閣成員的決定，料會有更多內閣人士提出離職。評級機構標準普爾警告，不排除再調低英國信用評級。

中美貿易方面，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，總統特朗普與中國國家主席習近平月底會晤，可能充其量只就化解貿易緊張關係的進一步談判，達成框架協議。美方仍計劃明年1月1日將對中國約2000億美元商品加徵關稅的稅率，由目前的10%提高至25%。

油價繼續反彈，因有傳沙地阿拉伯不滿美國制裁伊朗原油出口時，作出豁免安排，因而計劃推動大幅減產，抵消美國原油庫存升幅超預期的不利因素。紐約原油期貨現時每桶報57.31美元，升0.85美元或1.51%；倫敦布蘭特期油報67.57美元，升0.95美元1.43或%。

歐羅區今日稍後將公布10月消費物價調和指數(HICP)終值，市場預期按年升2.2%，前值升2.1%。至於美國10月工業產出料按月升0.2%，前值升0.3%。