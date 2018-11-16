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今日 12:53 國際財經

貝索斯:亞馬遜終會沒落 盡力推遲這刻來臨

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亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)認為，亞馬遜總有一天會倒閉，而員工們要做的是盡可能推遲這一刻的來臨。

貝索斯早前在西雅圖全體員工會議上，被問及亞馬遜的未來。他回應指出，大多數的大型企業壽命一般是30多年，而不是100年以上，而亞馬遜並非大到不能倒閉。事實上，他預測有一天亞馬遜會沒落、會破產。

貝索斯稱，推遲公司「死亡」的時間，關鍵是要關注並滿足客戶需要。如果企業開始關注自身，而並非其客戶的話，那將是企業步向完結的開端，而亞馬遜必須盡量推遲這一天的來臨。

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