新加坡10月出口按年增速加快，並超出預期，主要受惠藥品出口繼續大幅上升，然而重要的電子業出口再度萎縮。
新加坡國際企業發展局(IES)數據顯示，10月非石油國內出口按年增加8.3%，遠高於市場預期增加1%，並高於9月修正後的按年增幅8.1%。
10月經季節調整後出口按月增加4.2%，高於市場預期增加2.8%；9月時出口按月下降4.4%。
新加坡10月電子品出口按年跌3.5%，跌幅高於9月時的1.3%；但10月藥品出口按年卻激增89.7%，9月為增長67.5%。
今日 09:46 國際財經
新加坡10月出口按年增速加快，並超出預期，主要受惠藥品出口繼續大幅上升，然而重要的電子業出口再度萎縮。
新加坡國際企業發展局(IES)數據顯示，10月非石油國內出口按年增加8.3%，遠高於市場預期增加1%，並高於9月修正後的按年增幅8.1%。
10月經季節調整後出口按月增加4.2%，高於市場預期增加2.8%；9月時出口按月下降4.4%。
新加坡10月電子品出口按年跌3.5%，跌幅高於9月時的1.3%；但10月藥品出口按年卻激增89.7%，9月為增長67.5%。
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