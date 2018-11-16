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今日 09:46 國際財經

星10月出口增速超預期

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新加坡10月出口按年增速加快，並超出預期，主要受惠藥品出口繼續大幅上升，然而重要的電子業出口再度萎縮。

新加坡國際企業發展局(IES)數據顯示，10月非石油國內出口按年增加8.3%，遠高於市場預期增加1%，並高於9月修正後的按年增幅8.1%。

10月經季節調整後出口按月增加4.2%，高於市場預期增加2.8%；9月時出口按月下降4.4%。

新加坡10月電子品出口按年跌3.5%，跌幅高於9月時的1.3%；但10月藥品出口按年卻激增89.7%，9月為增長67.5%。

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