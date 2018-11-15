國際財經

美國半導體設備生產巨擘應用材料(Applied Materials)公布，第四財季淨利潤為8.76億美元，或每股89美仙，而去年同期為9.82億美元或每股91美仙。每股經調整盈利為97美仙，收入由39.9億美元升至40.1億美元；FactSet綜合分析員預期平均值分別是97美仙與40億美元。

應用材料預期，第一季每股經調整盈利介乎75至83美仙，收入介乎35.6億至38.6億美元，分析員預測則為92美仙與39.4億美元。

集團股價在市後時段跌4%。