國際財經

美國股市下滑，抵消了美元滙價呈強影響，金價周四溫和上揚。

紐約12月期金升4.9美元或0.4%，收市報每盎斯1215美元。12月期銀升18.3美仙或1.3%，收市報每盎斯14.263美元。

英國首相文翠珊與歐盟達成脫歐協議草案，觸發內閣多名成員辭職。英鎊滙價下滑，ICE美滙指數升0.3%至97.06。

不過，美國股市回落，貴金屬需求增強，利好金價。

另外，汽車業需求強勁，鈀金升27.20美元或2.5%，收市報每盎斯1137.40美元，創下紀錄新高。