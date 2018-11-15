美國股市下滑，抵消了美元滙價呈強影響，金價周四溫和上揚。
紐約12月期金升4.9美元或0.4%，收市報每盎斯1215美元。12月期銀升18.3美仙或1.3%，收市報每盎斯14.263美元。
英國首相文翠珊與歐盟達成脫歐協議草案，觸發內閣多名成員辭職。英鎊滙價下滑，ICE美滙指數升0.3%至97.06。
不過，美國股市回落，貴金屬需求增強，利好金價。
另外，汽車業需求強勁，鈀金升27.20美元或2.5%，收市報每盎斯1137.40美元，創下紀錄新高。
今日 05:02 國際財經
美國股市下滑，抵消了美元滙價呈強影響，金價周四溫和上揚。
紐約12月期金升4.9美元或0.4%，收市報每盎斯1215美元。12月期銀升18.3美仙或1.3%，收市報每盎斯14.263美元。
英國首相文翠珊與歐盟達成脫歐協議草案，觸發內閣多名成員辭職。英鎊滙價下滑，ICE美滙指數升0.3%至97.06。
不過，美國股市回落，貴金屬需求增強，利好金價。
另外，汽車業需求強勁，鈀金升27.20美元或2.5%，收市報每盎斯1137.40美元，創下紀錄新高。
|下一篇：
|美國庫存升幅超預期 油價仍續反彈
|上一篇：
|聯儲局明年將評估策略和溝通操作