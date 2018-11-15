國際財經

美股周四早段受英國脫歐引發的震盪拖累，道指一度下滑近300點，但中段在蘋果帶領下，科技股率先反彈，道指中段收復所有失地，由跌轉微升；納指更攀升0.65%。

截至本港時間凌晨約1時5分，道指報25075點，跌5點或0.02%，稍早時曾高見25082點，倒升1點，低位則一度滑落至24787點，跌幅達292點；標普500指數報2709點，升7點或0.28%；納指報7182點，上揚46點或0.65%，稍早時曾低見7072點，跌幅達0.89%。

思科股價抽升4.1%，暫為表現最強的道指成份股，蘋果反彈1.8%；銀行股摩根大通回升1.7%，高盛則回落0.1%；跌幅最大的道指成份股為NIKE，暫挫2.6%；Home Depot業績後股價未止瀉，現時下挫2.0%；沃爾瑪(Walmart)第三季盈利按年跌2.23%，股價暫挫2.3%；波音跌0.9%。

英國脫歐事務大臣藍韜文(Dominic Raab)辭職，為政壇抛下重磅「炸彈」，亦引發金融市場震盪，加上投資者仍權衡美國聯儲局主席鮑威爾關於貨幣政策前景的評論，是道指早段回落的主要原因。

在英國首相文翠珊宣稱已獲得內閣批准脫歐計劃草案後不到24小時，其領導與提出的有序脫歐計劃便受到質疑。除藍韜文外，退休保障大臣麥蔚宜(Esther McVey)亦辭職。分析指出，藍韜文的辭職將嚴重影響其他閣員的決定，料會有更多內閣人士提出離職。市場擔心英國將會「硬脫歐」，從而導致整個金融世界出現動盪。

泛歐股市指數Stoxx 600收報358點，下滑1.0%；蘇格蘭皇家銀行(RBS)急挫9.6%，報224.2便士，盤中低位曾見222.8便士。

英國國庫券大受追捧，價格被大幅抽升，孳息回落，10年期國債暫跌14.24個基點，報1.228厘；美國10年期債息亦回落2.01個基點，報3.105厘，兩者的息差達187.7個基點或1.877厘，為至少34年以來最闊。

受英國內閣高官相繼辭職，以及意大利預算風險事件尚未解決等因素影響，歐羅先跌後回穩，現回升0.02%至1.1314美元。英鎊兌美元持續下跌1.43%，至1.2739美元，稍早時低位曾觸及1.2665美元。ICE美滙指數升0.14%，報97.12。紐約期油攀升1.26%，報每桶56.96美元。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)稱，聯儲局在盡力避免加息過慢或過快，必須考慮加息應當採用的步伐和空間有多大，目標是要延續經濟復甦和擴張的勢頭，保持低失業率，保持低通脹，強調一直還是在以漸進式的行動，使利率重回正常水平。

今日發表講話的聯儲局官員包括負責監管的聯儲局副主席夸爾斯(Randal Quarles)，以及明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利(Neel Kashkari)等。