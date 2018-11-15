國際財經

英國脫歐事務大臣藍韜文(Dominic Raab)辭職，為政壇抛下重磅「炸彈」，亦引發金融市場震盪，加上投資者仍權衡美國聯儲局主席鮑威爾關於貨幣政策前景的評論，美股周四再現沽壓，道指在Home Depot和波音下滑拖累下，中段一度下挫近300點。

截至本港時間晚上約11時55分，道指報24910點，跌169點或0.68%，稍早時低位曾滑落至24787點，跌幅達292點；標普500指數報2687點，跌14點或0.54%；納指報7129點，跌6點或0.09%，稍早時曾低見7072點，跌幅達0.89%。

Home Depot業績後股價未止瀉，現時下挫2.8%，暫為表現最差的道指成份股；沃爾瑪(Walmart)第三季盈利按年跌2.23%，股價暫挫2.4%；波音跌1.3%；高盛回吐0.8%，摩根大通與蘋果則反彈逾1%。

在英國首相文翠珊宣稱已獲得內閣批准脫歐計劃草案後不到24小時，其領導與提出的有序脫歐計劃便受到質疑。除藍韜文外，退休保障大臣麥蔚宜(Esther McVey)亦辭職。分析指出，藍韜文的辭職將嚴重影響其他閣員的決定，料會有更多內閣人士提出離職。市場擔心英國將會「硬脫歐」，從而導致整個金融世界出現動盪。

泛歐股市指數Stoxx 600暫報356點，下滑1.55%；蘇格蘭皇家銀行(RBS)急挫9.1%，報225.2便士，盤中低位曾見222.8便士。

英國國庫券大受追捧，價格被大幅抽升，孳息回落，10年期國債暫跌14.34個基點，報1.227厘；美國10年期債息亦回落3.38個基點，報3.091厘，兩者的息差達186.4個基點或1.864厘，為至少34年以來最闊。

受英國內閣高官相繼辭職，以及意大利預算風險事件尚未解決等因素影響，歐羅先跌後回穩，現回升0.08%至1.1321美元。英鎊兌美元持續下跌1.56%，至1.2788美元，稍早時低位曾觸及1.2751美元。ICE美滙指數升0.11%，報97.09。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)稱，聯儲局在盡力避免加息過慢或過快，必須考慮加息應當採用的步伐和空間有多大，目標是要延續經濟復甦和擴張的勢頭，保持低失業率，保持低通脹，強調一直還是在以漸進式的行動，使利率重回正常水平。

今日發表講話的聯儲局官員包括負責監管的聯儲局副主席夸爾斯(Randal Quarles)，以及明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利(Neel Kashkari)等。