國際財經

美國勞工部公布，截至11月10日止當周，美國首次申領失業救濟人數21.6萬人，按周增加2000人，市場預期減至21.2萬人。

此外，美國首次申領失業救濟人數仍為連續第193個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為21.525萬人，按周增加1500人。

另外，截至11月3日止當周，美國續領失業救濟人數167.6萬人，按周增加4.6萬人，市場預期為持平。