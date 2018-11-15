美國勞工部公布，截至11月10日止當周，美國首次申領失業救濟人數21.6萬人，按周增加2000人，市場預期減至21.2萬人。
此外，美國首次申領失業救濟人數仍為連續第193個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為21.525萬人，按周增加1500人。
另外，截至11月3日止當周，美國續領失業救濟人數167.6萬人，按周增加4.6萬人，市場預期為持平。
今日 21:54 國際財經
美國勞工部公布，截至11月10日止當周，美國首次申領失業救濟人數21.6萬人，按周增加2000人，市場預期減至21.2萬人。
此外，美國首次申領失業救濟人數仍為連續第193個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為21.525萬人，按周增加1500人。
另外，截至11月3日止當周，美國續領失業救濟人數167.6萬人，按周增加4.6萬人，市場預期為持平。
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