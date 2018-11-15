國際財經

今早(11月15日)美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在達拉斯聯儲會議上發表講話，稱對美國經濟現狀感到滿意，有充分理由相信經濟會繼續向好，但關稅和勞動力緊缺令通脹壓力上升，減稅和增加支出帶來的經濟刺激可能在明年開始減弱。儘管鮑威爾表示明年每次議息會議後都會召開記者會，意味着每次議息會議都有可能加息，但他在座談會上兩度提及對於全球經濟趨緩的憂慮，故市場認為其講話仍偏向中性，美元所得支持有限，美滙指數基本圍繞於97.00水平上落。

其後澳洲公布的10月就業人數增加3.28萬人，遠高於預期2.0萬人，10月失業率下降至5%，好於預期5.1%，由於就業數據被視為一個反映整體經濟狀況的指標，澳洲就業數據表現強勁推動澳元走強。此外，中國國務院總理李克強在新加坡會展中心出席第二次「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)領導人會議，李克強表示RCEP談判已進入關鍵時期，力爭明年達成協定，在美國高舉貿易保護主義大旗的情況下，RECP致力於加強中國—東盟貿易關係，促進地區經濟增長和經濟全球化，而中國作為澳洲重要的貿易夥伴國，RCEP的成立無疑為澳元提供支持，在一眾利好因素推動下澳元/美元升至時段高位0.7294，逼近11月8日創下的一個半月新高0.7299。

技術分析方面，澳元/美元自10月26日觸及逾兩年半低位0.7018後觸底反彈，在日線圖形成小型上升通道，儘管匯價多次上升受阻於0.7300水平，但澳元似乎已形成大圓底，一旦突破頸線0.7300水平，滙價或可在中短期內進一步反彈至0.7500甚至0.7560水平(圓底上升目標)。不過，今日下午英國脫歐事務大臣意外辭職令英鎊/美元暴跌逾250點，拖累其他非美元貨幣急挫，投資者需留意澳元/美元能否企穩上升通道底部0.7200水平。若澳元/美元能企穩0.7200水平，而且今晚9時30分公布的美國10月零售銷售數據表現疲弱，澳元/美元或有機會再度反彈，甚至升破0.7300關口。

策略方面，我們根據11月6日策略已於0.7160買入澳元/美元(上望0.7290，跌穿0.7100止損)，並於目標0.7290平倉，獲利130點。短期內若澳元/美元回落至0.7180至0.7200區域企穩，我們將買入澳元，上望0.7380，跌穿0.7140止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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