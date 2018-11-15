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今日 18:38 國際財經

歐股中段個別走 關注英政治局勢

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英國首相文翠珊成功爭取內閣支持脫歐草案，但脫歐事務大臣藍韜文(Dominic Raab)等多名官員先後辭職，加上意大利與歐盟仍就預算赤字問題僵持不下，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時38分，英國富時100指數報7042點，升8點或0.12%；德國DAX指數報11397點，跌15點或0.13%；法國CAC 40指數報5050點，跌18點或0.36%；意大利富時MIB指數報18987點，跌90點或0.47%。

道指期貨暫報25068點，升24點。

文翠珊雖然獲內閣支持脫歐草案，但脫歐事務大臣藍韜文、北愛爾蘭大臣Shailesh Vara及就業及退休保障大臣麥蔚宜(Esther McVey)等先後宣布辭職，亦有保守黨議員擬向她提不信任動議，拖累英鎊急挫，兌美元跌1.5%，創兩個月最大跌幅。

數據方面，英國10月零售銷售按月跌0.5%，預期為上升0.2%，降幅為3月以來最大；按年則升2.2%，低於預期升2.8%，亦為4月以來最慢升幅。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，預料減少1000人至21.3萬人；10月零售銷售料按月升0.5%，前值為升0.1%。同時，能源資訊局(EIA)稍候亦公布上周庫存數據，原油庫存料升320萬桶，汽油庫存減少185萬桶，蒸餾油庫存降202.4萬桶。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報55.96美元，跌0.29美元或0.52%；倫敦布蘭特期油報66.23美元，升0.11美元或0.17%。

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