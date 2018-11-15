國際財經

歐洲股市早段上升，因英揆的脫歐協議文本草案獲得內閣支持，加上中國有傳已書面回應美國提出貿易改革訴求，市場對化解貿易僵局感樂觀，多項不明朗因素有望取得突破，惟英揆或面臨黨友逼宮，意大利與歐盟仍就預算赤字問題僵持，抑制大市升幅。

截至本港時間下午4時37分，英國富時100指數報7071點，升37點或0.54%；德國DAX指數報11496點，升83點或0.73%；法國CAC 40指數報5105點，升36點或0.73%；意大利富時MIB指數報19204點，升127點或0.67%。

道指期貨暫報25195點，升151點。

英國首相文翠珊與內閣成員開會後，宣布已成功獲得內閣支持脫歐協議文本草案，形容這份是與歐盟能夠達成的最佳協議，最符合英國利益。她將向議會發表聲明，以闡釋最新達成的脫歐協議，預計國會將對有關協議作出嚴格的審查，未來還會出現艱難的處境。此外，英國廣播公司(BBC)引述保守黨高層消息人士指出，文翠珊所屬保守黨內脫歐派，有可能在周四要求對文翠珊發起不信任投票。

歐盟將於本月25日在布魯塞爾召開英國脫歐峰會，簽署脫歐協議。歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，脫歐協議內容獲英國內閣支持，標誌脫歐談判取得決定性進展。

貿易方面，路透引述美國政府消息人士稱，中國已書面回應美國政府提出中國須進行貿易改革的訴求。此舉可能成為兩國貿易談判重新啟動的契機。另外，歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)表示，歐盟已擬定一份清單，一旦美國落實向進口歐洲汽車徵收關稅，歐盟將隨即展開報復措施，向清單中美國產品徵收懲罰性關稅。

意大利預算赤字方面，意大利政府向歐盟表明無意修改預算赤字，投資者對意大利可能脫歐的疑慮加深。羅馬政府早前重新向歐盟委員會提交的明年預算案顯示，對明年經濟增長和赤字預測，分別維持在1.5%及2.4%不變，但下調公共債務預期。路透報道，歐盟委員會考慮對意大利採取懲罰措施。

俄羅斯表明目前沒有充分理由採取緊急行動抑制油價下跌，但油組據報正與夥伴國討論每日減產140萬桶的提議，油價上日反彈1%後，今日個別發展。紐約原油期貨現時每桶報56.11美元，跌0.14美元或0.25%；倫敦布蘭特期油報66.19美元，升0.07美元或0.11%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，預料減少1000人至21.3萬人；10月零售銷售料按月升0.5%，前值為升0.1%。能源資訊局(EIA)將公布上周庫存數據，原油庫存料升320萬桶，汽油庫存減少185萬桶，蒸餾油庫存降202.4萬桶。