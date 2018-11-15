訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:59 國際財經

亞股個別走 日股低收42點

放大圖片

中美貿易衝突有望取得突破，加上英國首相文翠珊的脫歐協議文本草案獲得內閣支持，惟蘋果與高盛跌勢未止，亞太區股市個別發展。

日本數家大型銀行早前公布季度報告時，並未調高全年財測，令市場失望，銀行股跌幅居前，拖累日本股市走軟。日經平均指數收報21803點，跌42點或0.2%。

南韓股市則上升，韓國首爾綜合指數收報2082點，升14點或0.71%。

澳洲10月份經季節調整後失業率為5%，低於市場預期的5.1%。澳洲股市靠穩，澳洲普通股指數收報5825點，升2點或0.05%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。