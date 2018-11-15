國際財經

中美貿易衝突有望取得突破，加上英國首相文翠珊的脫歐協議文本草案獲得內閣支持，惟蘋果與高盛跌勢未止，亞太區股市個別發展。

日本數家大型銀行早前公布季度報告時，並未調高全年財測，令市場失望，銀行股跌幅居前，拖累日本股市走軟。日經平均指數收報21803點，跌42點或0.2%。

南韓股市則上升，韓國首爾綜合指數收報2082點，升14點或0.71%。

澳洲10月份經季節調整後失業率為5%，低於市場預期的5.1%。澳洲股市靠穩，澳洲普通股指數收報5825點，升2點或0.05%。