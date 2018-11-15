國際財經

歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)表示，歐盟已擬定一份清單，一旦美國落實向進口歐洲汽車徵收關稅，歐盟將隨即展開報復措施，向清單中美國產品徵收懲罰性關稅。

馬爾姆斯特倫與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)會面後指出，兩國對解決汽車關稅，及美國向鋼鋁徵稅的爭議，未有取得突破。

她沒有透露歐盟將對哪些美國產品徵收報復性關稅，只表示清單可能包括所有種類的產品，但歐盟各國仍需要就清單進行審議。