國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)表明，未來每次議息後均會舉行記者會，意味每次議息都有可能加息，市場必須適應，但會努力避免過快或過慢加息，重申會漸進式加息。

鮑威爾出席達拉斯聯儲銀行一個論壇上指，非常滿意現時的經濟形勢，有充分理由相信會繼續向好。他又稱，目前縮表進展順利，但不清楚最終會降至什麼水平。

鮑威爾又同意貿易是經濟重要元素，明白商界對貿易爭拗的憂慮升溫，估計增加關稅或導致通脹上升，經濟增長稍微減慢，而全球經濟放緩的跡象令人憂慮。