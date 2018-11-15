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今日 06:14 國際財經

PIF傳研入股傳奇影業

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路透引述消息人士稱，沙地阿拉伯主權基金PIF研究購入價值最多7億美元的美國傳奇影業(Legendary)股權。

消息人士指出，PIF有意入股傳奇影業已有一段時間，涉及金額介乎5億至7億美元，而且聘用財務顧問協助此事。傳奇影業製作《侏羅紀公園》而聞名。該公司現時主要股東為中國萬達集團，後者對於引入投資者持開放態度。

不過，PIF的研究只是初步階段，雙方未有正式洽談。據悉，因為沙地記者卡舒吉遇害事件，傳奇影業的一些管理層對PIF入股有保留。

PIF與傳奇影業拒評上述消息。萬達未有回應查詢。

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