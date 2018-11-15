國際財經

油價周三從低位曾反彈逾2%，加上美國10月消費物價指數（CPI）反映通脹壓力仍溫和，數據一度利好美股表現，道指曾升214點，高位觸及25501，其後受蘋果與銀行股拖累，最多倒插350點，滑落至24935，標指錄得連跌五個交易日。受英國脫歐漸趨明朗，英鎊與歐羅反覆上揚。

道指收市仍跌205點或0.81%，報25080點；標指挫0.76%，報2701點；納指則下滑0.90%，報7136點；蘋果、亞馬遜先升後回，收市分別回落2.8%、1.9%，蘋果自10月3日以來自高位累計下滑19.5%，已接近跌入熊市調整區；摩根大通、高盛分別跌2.0%、1.2%；油股埃克森美孚回吐0.7%，雪佛龍攀升0.3%。虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）尾段插一成二，跌穿6000美元，已回落至5500美元水平，比特幣最高曾炒貴至接近2萬美元。

德國第三季經濟出現2015年來首次萎縮，歐股下跌，德股挫0.52%，英股滑0.28%，法股跌0.65%。

英鎊歐羅反覆上揚

英國內閣開會，表決通過脫歐草案，英鎊滙價在結果出爐前表現反覆，兌美元一度跌穿1.29水平，至美市尾段報1.3007，反彈0.29%。歐羅因脫歐及意大利預算赤字問題一度受壓，之後回升，兌美元報1.1319美元，上揚0.26%。美元兌日圓報113.55日圓，跌0.22%，美滙指數偏弱，跌0.04%，報96.92。紐約期金回升，每盎斯收報1210.1美元，漲0.7%。

油價方面，雖然美國總統特朗普警告石油出口國組織（OPEC）勿減產，但市場仍預期油組將於下月開會討論減產問題，國際油價稍為收復周二的失地，布蘭特期油收市升1%，每桶報66.12美元；紐約期油漲1%，報56.25美元。

數據方面，美國10月份CPI升0.3%，按年增2.5%，符合預期；核心CPI按月升0.2%，按年增2.1%，低於預期的2.2%，亦較9月的2.1%有所放緩。