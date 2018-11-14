國際財經

華爾街股市周三早段反彈後，在蘋果及金融股回落拖累下，大市高位拾級向下，道指由曾經上揚超過200點，倒插超過300點，盤中高、低位點數波幅超過500點，並跌穿25000點水平。三大指數的跌幅都超過1%。

截至本港時間凌晨約3時4分，道指報24959點，跌327點或1.29%，暫已貼近盤中低位；早段受油價反彈、油股造好支持，道指最多曾回升214點，高位觸及25501點。標普500指數暫報2688點，跌33點或1.24%；納指報7108點，回吐92點或1.28%。

再有華爾街證券行唱淡蘋果股份前景。Guggenheim Partners估計，iPhone明年銷量將減少5%，就算產品加價，亦難以彌補銷售下滑的損失；瑞銀(USB)亦下調iPhone銷售預測和蘋果股價目標。蘋果股價挫3.07%，捲入馬來西亞「一馬發展」（1MDB）基金醜聞的高盛亦捱沽，下滑3.14%，摩根大通亦挫3.13%，旅遊保險股Travelers Cos.下瀉3.25%，暫時為表現最差道指成份股。

紐約期油暫回升1.44%，報每桶56.49美元。但兩大油股受壓，埃克森美孚回落1.37%，雪佛龍則偏軟。

美國債市受捧，價格回升，10年國庫券孳息暫回落4.67個基點，報3.096厘。ICE美滙指數則回升0.11%，報97.07。

美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett稱，建議投資者現時應該持謹慎立場，因為並不認為股市已經見底。該行仍舊保持看淡立場，原因是從投資者頭寸來看，資產市場的低位還沒有到來。另外，瑞銀策略師在最新報告中亦指出，全球市場正期待擴張勢頭延續至2019年，但牛市可能正逐漸接近尾聲，明年周期出現轉向的風險很大。

數據方面，美國10月消費者價格指數(CPI)按月上升0.3%，按年增長2.5%，均符合市場預期；扣除食品與能源價格，美國10月核心CPI按月增長0.2%，按年增長2.1%。數據反映美國通脹壓力仍然溫和，預計美國聯儲局下月仍有較大機會加息。

至於今日發表講話的聯儲局官員包括美聯儲內負責監管事務的副主席夸爾斯(Randal Quarles)、聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)等。

國際貿易關係方面，投資者正斟酌美國總統特朗普政府官員發出觀點相互衝突的言論。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周一對特朗普貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)的評論提出質疑。納瓦羅表示，「全球主義億萬富豪」正在加大壓力，敦促白宮結束與中國在貿易問題上的對峙。庫德洛批評納瓦羅的言論不當。