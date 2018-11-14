國際財經

華爾街股市周三早段的升勢未能持續，道指由曾經上揚超過200點，高位拾級向下，中段倒插超過100點，令到盤中高、低位點數波幅超過300點。蘋果和高盛繼續成為抛售對象。

截至本港時間凌晨約零時38分，道指報25158點，跌127點或0.50%；早段受油價反彈、油股造好支持，道指最多曾回升214點，高位觸及25501點。標普500指數暫報2709點，跌12點或0.46%；納指報7160點，回吐40點或0.56%。

再有華爾街證券行唱淡蘋果股份前景。Guggenheim Partners估計，iPhone明年銷量將減少5%，就算產品加價，亦難以彌補銷售下滑的損失；瑞銀(USB)亦下調iPhone銷售預測和蘋果股價目標。蘋果股價挫1.97%，暫時為表現最差道指成份股。捲入馬來西亞「一馬發展」（1MDB）基金醜聞的高盛亦捱沽，暫下滑1.46%。

紐約期油暫回升1.53%，報每桶56.54美元。兩大油股個別發展，埃克森美孚回落0.81%，雪佛龍則向好。

美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett稱，建議投資者現時應該持謹慎立場，因為並不認為股市已經見底。該行仍舊保持看淡立場，原因是從投資者頭寸來看，資產市場的低位還沒有到來。另外，瑞銀策略師在最新報告中亦指出，全球市場正期待擴張勢頭延續至2019年，但牛市可能正逐漸接近尾聲，明年周期出現轉向的風險很大。

數據方面，美國10月消費者價格指數(CPI)按月上升0.3%，按年增長2.5%，均符合市場預期；扣除食品與能源價格，美國10月核心CPI按月增長0.2%，按年增長2.1%。數據反映美國通脹壓力仍然溫和，預計美國聯儲局下月仍有較大機會加息。

至於今日發表講話的聯儲局官員包括美聯儲內負責監管事務的副主席夸爾斯(Randal Quarles)、聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)等。

國際貿易關係方面，投資者正斟酌美國總統特朗普政府官員發出觀點相互衝突的言論。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周一對特朗普貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)的評論提出質疑。納瓦羅表示，「全球主義億萬富豪」正在加大壓力，敦促白宮結束與中國在貿易問題上的對峙。庫德洛批評納瓦羅的言論不當。