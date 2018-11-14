國際財經

路透引述消息人士稱，美國老牌零售商西爾斯百貨(Sears)很快將與新借貸人達成協議，令到其破產融資額由3億美元增至6.5億美元。

消息人士指出，新借貸人包括Great American Capital Partners與其關連機構。他們合共提供3.5億美元破產融資，而原來債權銀行繼續提供3億美元融資。

西爾斯是選擇由Great American Capital Partners及其關連企業提供融資，而不接納對沖基金Cyrus Capital Partners的建議。