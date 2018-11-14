企業季績理想，帶動美股早段上升，道指一度漲逾200點。
截至本港時間晚上約10時44分，道指報25450點，升164點或0.65%；標普500指數報2743點，升21點或0.79%；納指報7273點，升72點或1.01%。
數據方面，美國10月消費者物價指數(CPI)按月上漲0.3%，按年上漲2.5%，兩者均符合預期。
油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報56.59美元，升0.9美元或1.62%；倫敦布蘭特期油報66.76美元，升1.29美元或1.97%。
今日 22:44 國際財經
企業季績理想，帶動美股早段上升，道指一度漲逾200點。
截至本港時間晚上約10時44分，道指報25450點，升164點或0.65%；標普500指數報2743點，升21點或0.79%；納指報7273點，升72點或1.01%。
數據方面，美國10月消費者物價指數(CPI)按月上漲0.3%，按年上漲2.5%，兩者均符合預期。
油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報56.59美元，升0.9美元或1.62%；倫敦布蘭特期油報66.76美元，升1.29美元或1.97%。
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