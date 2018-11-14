國際財經

由於美國對伊朗重啟制裁，沙地與美國以保證供應、填補伊朗原油出口缺口為名持續增產原油，導致美國紐約期油和倫敦布蘭特期油自10月初以來持續重挫，紐約期油周二(11月13日)更暴跌6.19%至每桶55.92美元，錄得12日連跌，為史上最長連跌記錄！油價近乎瘋狂的下跌走勢，令加元持續走弱，因加拿大是全球石油第5大出口國，加元與油價長期存在正相關關係。事實上，紐約期油自10月初至今下跌約28%，美元/加元則受惠於油價弱勢而較10月初低位1.2780上漲逾3%。

儘管全球最大的石油出口國沙地阿拉伯上周末宣布其將在12月減少原油供應每日50萬桶，並稱石油出口國組織(OPEC)正計劃整體減產每日約100萬桶，以及在12月6日舉行會議討論。不過，OPEC的舉動並未受到各方廣泛支持，美國總統特朗普(Donald Trump)周一(11月12日)稱希望產油國不再減產，加上當前美國原油產量處於創紀錄的每日1160萬桶的歷史高位，油價當天仍快速跌穿每桶60美元的心理關口。

雪上加霜的是，周二公布的OPEC原油市場月報令市場情緒進一步惡化。該報告分別下調2018年與2019年全球原油需求增速至每日150萬桶與136萬桶，並且指出2019年原油市場供應過剩情況將加劇，因非OPEC原油供應增速快於全球原油需求增速，令紐約期油刷新一年低位至每桶55.46美元，加元遭到致命打擊，推動美元/加元擺脫美元走弱的影響而逆市上漲至1.3259，逼近7月20日高位1.3289。

技術分析方面，美元/加元自10月1日跌至4個月低位1.2780見底以來輾轉回升，在日線圖形成上升通道，但目前匯價已升至上升通道頂部附近，加上日線圖相對強弱指標(RSI)已升至接近超買水平，投資者需警惕滙價回落的可能。數據方面，投資者應重點關注今晚(11月14日)公布的美國10月消費者物價指數(CPI)及周五(11月16日)公布的美國原油庫存數據，若美國CPI數據顯示通脹壓力上升或者美國原油庫存在連續7周上升之後仍然高於預期，美元/加元有望進一步挑戰1.3280至1.3300阻力區域甚至進一步上探6月高點1.3385，否則滙價或有機會回落調整至1.3150-1.1360附近水平尋求支持。

策略方面，我們根據11月8日的策略於1.3230建立的美元/加元沽盤(下望1.3080，升穿1.3250止損)已於1.3200提前平倉，獲利30點。短期內待美元/加元上升至1.3290至1.3300區域沽出，下望1.3160，止損1.3350。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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