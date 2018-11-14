國際財經

英國與歐盟就脫歐文本達成協議，美國確認中方代表團將於短期內訪美，惟意大利政府預算赤字案仍備受關注，加上市場觀望美國稍後公布的通脹數據，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時37分，英國富時100指數報7018點，跌35點或0.5%；德國DAX指數報11405點，跌66點或0.58%；法國CAC 40指數報5064點，跌37點或0.73%；意大利富時MIB指數報18973點，挫252點或1.31%。

道指期貨暫報25266點，跌64點。

數據方面，歐羅區第三季國內生產總值(GDP)俢正值按季增長0.2%，按年增長1.7%，兩者均符合預期。德國第三季經季節調整國內生產總值(GDP)初值為按季下滑0.2%，預期為下滑0.1%。德國經濟部在月報中稱，第三季經濟放緩只是暫時現象，第四季經濟將繼續上行。

英國方面，10月消費者物價指數(CPI)按月上升0.1%，低於預期上升0.2%；按年上升2.4%，亦低於預期上升2.5%。法國10月CPI終值按月上升0.1%，按年則升2.2%，兩者均符合預期。美國將於稍後公布10月CPI，預料按月由升0.1%加速至升0.3%。

另外，意大利重新向歐盟提交的明年預算案，對明年經濟增長和赤字預測，分別維持在1.5%及2.4%不變，但下調公共債務預期。有報道指歐盟考慮對意大利採取懲罰措施，該國副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)稱，若歐盟因明年預算違反歐盟的財政規定，而對意大利進行罰款的話，將會犯下一個錯誤。

油價反彈，紐約原油期貨現時每桶55.93報美元，升0.24美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報66.18美元，升0.71美元或1.08%。