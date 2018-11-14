國際財經

科技股終極大腦蘋果(美國上市代號AAPL)終於冧棚，美股大幅回落，蘋果陀衰家下，道指三連跌，累瀉3.45%。

美股近期當黑，但30隻道指成分股中少部分仍企在高位，包括可口可樂(美國上市代號KO)、寶潔(美國上市代號PG)、強生(美國上市代號JNJ)、藥廠默克(美國上市代號MRK)及麥當奴(美國上市代號MCD)。

不得不佩服大摩超準策略師的威爾森(Michael Wilson)，此君11月初揚言美股由「滾動熊市」(Rolling Bear)變成「動盪熊市」(Chopping Bear)，估標指在2650點至2800點徘徊，標指果然聽大摩支笛，在10月底展開大力反彈，標普一度由10月29日低位2603，一度彈至11月7日的2815高位，幅度高達8.1%，之後又再度回落，以上日收報2722計，已比11月7日高位回調3.3%。

近日筆者獲得威爾森這份「動盪熊市」報告，明確指出標指的低位在2600點，而非傳媒所說的2650點，即較昨日收市仍有4.5%跌幅，所以入市不用太心急，如果免卻選股麻煩，直接買追縱標普500的ETF，例如美國上市的IVV、VOO、以及本港上市的領航標普五百(03140)。

再沽空油價難有肉食

布蘭特油價在10月3日在86.74美元登頂後急插，輾轉已跌入技術熊市，以昨日65.47美元計，短短接近個半月從高位回落24%。

長遠來講，油價絶對無運行，尤其面對新能源車佔比提升，清潔能源逐漸取代石化能源，加上沙地最擔心的共享概念，還有頁岩氣爭食，美國更將頁岩氣技術大幅改善，每桶成本已降至不足20美元，更變身成為出口國，沙地唔驚就假，陰謀論認為沙地嫌今時今日出售石油的速度太慢，索性搬沙地亞美(Saudi America)打包上市。

不過，布蘭特油價RSI跌到16以下，技術上極超賣，同時美國也已變石油出口國，亦不想油價再跌太多，配合美元一旦回落，油價挾淡倉可又快又狠，再沽空未必有肉食。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。