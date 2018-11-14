國際財經

油價跌勢未止，歐羅仍受意大利政府預算赤字問題籠罩，投資者觀望事件的後續發展，審慎氣氛濃厚，但英國與歐盟就脫歐協議文本達成協議，美國確認中方代表團將於短期內訪美，白宮有傳推遲對進口車加徵關稅，抵消大市部分跌勢，歐洲股市早段向下。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7005點，跌48點或0.69%；德國DAX指數報11374點，跌97點或0.85%；法國CAC 40指數報5046點，挫55點或1.09%；意大利富時MIB指數報18954點，挫272點或1.42%。

道指期貨暫報25243點，跌87點。

貿易方面，美國商務部長羅斯確認中方代表團將於短期內訪問美國，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦表示，美國已就貿易問題，恢復與中國在各個層級的對話，形容這是非常正面的發展。但副總統彭斯(Mike Pence)警告，倘若在阿根廷中美元首會面期間，中國未能提出令美方滿意的建議，華府將準備在經濟、外交和政治方面，對北京增加施壓。

美國據報推遲對汽車進口徵收新的關稅。外電引述消息人士透露，美國總統特朗普周二在白宮與貿易顧問會面，討論商務部調查汽車進口影響的報告草案。據悉，華府尚未準備就關稅採取行動，報告也可能會有進一步的調整。

英國脫歐方面有進展，英國首相府辦公室發表聲明，表示談判小組已經與歐盟在脫歐談判上達成協議文本，內閣將於當地時間周三下午開會討論有關文本，以決定下一步行動。而歐盟領袖將於11月25日舉行特別峰會，討論有關協議。

另外，外電引述消息人士稱，意大利拒絕再向歐盟提交新2019年度預算案，堅持原先提交但被歐盟否決的預算案不變。

油組警告明年油市或供應過剩，市場憂慮環球經濟放緩，或削弱石油需求，加上美國總統特朗普促請油組不要減產，拖累油價持續受壓。紐約原油期貨延續昨日重挫逾7%、連跌12個交易日，並創近一年低的頹勢，現時每桶55.43報美元，跌0.26美元或0.47%；倫敦布蘭特期油在上日挫逾6%，亦陷入技術熊市，最新報65.31美元，跌0.16美元或0.24%。

英國今日稍後將公布10月消費物價指數(CPI)數據，市場預期按月和按年分別增長0.2%及2.5%，前值分別升0.1%及2.4%。歐羅區第三季GDP初值料按季及按年分別升0.2%及1.7%，均與前值相同。至於美國10月CPI按月料由升0.1%加速至升0.3%。