訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:48 國際財經

美國傳推遲對進口車加徵關稅

放大圖片

美國據報推遲對汽車進口徵收新的關稅。

外電引述消息人士透露，美國總統特朗普周二在白宮與貿易顧問會面，討論商務部調查汽車進口影響的報告草案。據悉，華府尚未準備就關稅採取行動，報告也可能會有進一步的調整。

特朗普數個月來一直揚言對進口汽車加徵25%的關稅。美國和歐盟本周將會面，商討未來貿易協議，降低關稅和非關稅壁壘。

受消息刺激，日本多間車企的股價上漲，其中Subaru(斯巴魯)現漲2.29%，萬事得(Mazda)漲1.94%，豐田(Toyota)漲1.27%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。