國際財經

美國據報推遲對汽車進口徵收新的關稅。

外電引述消息人士透露，美國總統特朗普周二在白宮與貿易顧問會面，討論商務部調查汽車進口影響的報告草案。據悉，華府尚未準備就關稅採取行動，報告也可能會有進一步的調整。

特朗普數個月來一直揚言對進口汽車加徵25%的關稅。美國和歐盟本周將會面，商討未來貿易協議，降低關稅和非關稅壁壘。

受消息刺激，日本多間車企的股價上漲，其中Subaru(斯巴魯)現漲2.29%，萬事得(Mazda)漲1.94%，豐田(Toyota)漲1.27%。