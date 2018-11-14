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今日 08:39 國際財經

日本第三季GDP按季收縮0.3%

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日本政府公布，第三季經濟按季收縮0.3%，符合市場預期。

第三季實質國內生產總值(GDP)年率按年收縮1.2%，市場原預期為收縮1%，受到之前天災干擾了生產，以及海外需求放緩損及出口。

日本第三季私人消費按季下跌0.1%，跌幅略少於市場預期的下跌0.2%；資本支出按季下跌0.2%，市場原預期為持平；日本第三季住房投資按季增長0.6%。

第三季GDP物價平減指數按年跌0.3%。

日本第三季外需對GDP的貢獻為負0.1個百分點；內需對GDP的貢獻為負0.2個百分點。

 

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